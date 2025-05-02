Зараз кожна сторона знає, які умови досягнення миру висуває опонент, зауважив Венс.

Найближчим часом війна в Україні не закінчиться. Таку думку висловив віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс.

В інтерв'ю Брету Байєру з Fox News американський віцепрезидент зауважив, що зараз кожна сторона знає, які умови досягнення миру висуває опонент. І тепер все "залежить від росіян і українців".

"Вони повинні дійти згоди і зупинити цей жорстокий, жорстокий конфлікт. Це нікуди не дінеться, Брете. Це не закінчиться найближчим часом. Так, українці розлючені, бо на них напали. Але вони продовжують втрачати тисячі солдатів за кілька миль території. Я сподіваюся, що обидві сторони одумаються. І якщо вони це зроблять, це тому, що Дональд Трамп запропонував одну з найкращих угод 21 сторіччя", – додав Венс.

Відео дня

Війна в Україні і США: останні новини

Речниця Держдепу США заявила під час брифінгу, що Штати, як і раніше, залучаються залученими в процес досягнення миру в Україні. Проте, за її словами, США більше не будуть "оперативно "літати по світу", щоб брати участь у переговорах".

"Тепер це відповідальність двох сторін (України і Росії, – ред.), і настав час, щоб саме вони презентували і розробили конкретні ідеї щодо того, як буде завершено цей конфлікт", – сказала вона.

Тим часом президент США Дональд Трамп 1 травня уперше схвалив продаж зброї Україні. Сталося це після підписання угоди про надра. Сума контакту – 50 млн доларів або більше.

Вас також можуть зацікавити новини: