Наразі окупанти стягують до зруйнованого мосту важке озброєння та будують пантонні переправи через Десну.

Президент РФ Володимир Путін зробив особливу ставку на Чернігів.

Таку думку в ефірі інформаційного телемарафону висловив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"У Маріуполі окупанти навмисно створили умови неможливості виїзду українців у бік країни, натомість вивозять їх до Росії та на окуповані території і роблять вигляд, що українці цьому радіють. Українці, яких вичавлено з територій України, можуть повернутись до країни лише через інші країни, наприклад, Грузію", - сказав він.

Геращенко додав, що дуже тривожна ситуація склалася у Чернігові.

"Окупанти вночі розбили міст через Десну. Є інформація, що туди ворог почав стягувати важку техніку та робити пантонні переправи. Вірогідно, що на це місто Путін зробив особливу ставку", - зауважив він.

Водночас Геращенко запевнив, що загрозу з боку диверсійно-розвідувальних груп майже повністю ліквідовано.

"Плани Путіна з використання диверсантів не виправдалися, усі диверсійні групи було знищено", - сказав радник глави МВС.

Як повідомляв УНІАН, вночі сьогодні, 23 березня, у Чернігові російські загарбники скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з автодорогою на Київ.

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