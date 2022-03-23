Президент РФ Володимир Путін зробив особливу ставку на Чернігів.
Таку думку в ефірі інформаційного телемарафону висловив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"У Маріуполі окупанти навмисно створили умови неможливості виїзду українців у бік країни, натомість вивозять їх до Росії та на окуповані території і роблять вигляд, що українці цьому радіють. Українці, яких вичавлено з територій України, можуть повернутись до країни лише через інші країни, наприклад, Грузію", - сказав він.
Геращенко додав, що дуже тривожна ситуація склалася у Чернігові.
"Окупанти вночі розбили міст через Десну. Є інформація, що туди ворог почав стягувати важку техніку та робити пантонні переправи. Вірогідно, що на це місто Путін зробив особливу ставку", - зауважив він.
Водночас Геращенко запевнив, що загрозу з боку диверсійно-розвідувальних груп майже повністю ліквідовано.
"Плани Путіна з використання диверсантів не виправдалися, усі диверсійні групи було знищено", - сказав радник глави МВС.
Як повідомляв УНІАН, вночі сьогодні, 23 березня, у Чернігові російські загарбники скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з автодорогою на Київ.