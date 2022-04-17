Путін відправив свого посіпаку у зону бойових дій особисто координувати дії найманців.

Єдинорос, "кухар Путіна" Євгеній Пригожин особисто координуватиме бійців своєї ПВК "Вагнера" на Донбасі. Досі їхня місія була провальною.

Про це повідомляє медіа Ходорковського Можем объяснить (МО).

Пригожин відправився у зону бойових дій за дорученням Кремля, і від нього чекають, що "вагнерівці" візьмуть у полон когось з керівництва України, розповів журналістам співрозмовник, близький до ПВК.

Водночас у Вконтакте депутат "Єдиної Росії" Віталій Мілонов опублікував фото Пригожина. Імовірно, пише видання, знімок зробили у Донецькій області – на її окупованій частині.

МО пояснює, що до сьогодні місія "вагнерівців" була провальною. Раніше ЗМІ писали про те, що бійці ПВК отримали радіоактивне опромінення у Чорнобильській зоні, в період окупації тієї території.

Набирають у ПВК не найкращих бійців, а розцінки на участь у війні з Україною набагато нижчі за роботу в Африці та Сирії.

Війна Росії проти України: нові дані

Росія вторглася на територію України вранці 24 лютого. Проте після провалу у наступі на Київ була змушена відступати до Білорусі.

Наразі окупанти планують іще один штурм – сходу України і виходу на межі всієї Луганської та Донецької області. Важкі бої тривають у цьому регіоні з початку повномасштабної війни.

Найважчою ситуація досі залишається у Маріуполі. Окупанти оточили місто і роблять невдалі спроби атак на "Азовсталь".

При цьому продовжується терор тамтешнього населення: людей катують, вбивають, спалюють у мобільних крематоріях з метою приховання доказів злочинів, а також депортують до фільтраційних таборів у Росії.

Захисники мужньо стримують спроби ворога прорватися до Харкова. Станом на ранок 17 квітня противнику вдалося впритул підійти до Сєвєродонецька.

За час повномасштабної війни з Росією у боях з ЗСУ знищено понад 20 300 окупантів, водночас, за словами Зеленського, 3 тисячі українських захисників полягли на полі бою.

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