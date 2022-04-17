Єдинорос, "кухар Путіна" Євгеній Пригожин особисто координуватиме бійців своєї ПВК "Вагнера" на Донбасі. Досі їхня місія була провальною.
Про це повідомляє медіа Ходорковського Можем объяснить (МО).
Пригожин відправився у зону бойових дій за дорученням Кремля, і від нього чекають, що "вагнерівці" візьмуть у полон когось з керівництва України, розповів журналістам співрозмовник, близький до ПВК.
Водночас у Вконтакте депутат "Єдиної Росії" Віталій Мілонов опублікував фото Пригожина. Імовірно, пише видання, знімок зробили у Донецькій області – на її окупованій частині.
МО пояснює, що до сьогодні місія "вагнерівців" була провальною. Раніше ЗМІ писали про те, що бійці ПВК отримали радіоактивне опромінення у Чорнобильській зоні, в період окупації тієї території.
Набирають у ПВК не найкращих бійців, а розцінки на участь у війні з Україною набагато нижчі за роботу в Африці та Сирії.
Війна Росії проти України: нові дані
Росія вторглася на територію України вранці 24 лютого. Проте після провалу у наступі на Київ була змушена відступати до Білорусі.
Наразі окупанти планують іще один штурм – сходу України і виходу на межі всієї Луганської та Донецької області. Важкі бої тривають у цьому регіоні з початку повномасштабної війни.
Найважчою ситуація досі залишається у Маріуполі. Окупанти оточили місто і роблять невдалі спроби атак на "Азовсталь".
При цьому продовжується терор тамтешнього населення: людей катують, вбивають, спалюють у мобільних крематоріях з метою приховання доказів злочинів, а також депортують до фільтраційних таборів у Росії.
Захисники мужньо стримують спроби ворога прорватися до Харкова. Станом на ранок 17 квітня противнику вдалося впритул підійти до Сєвєродонецька.
За час повномасштабної війни з Росією у боях з ЗСУ знищено понад 20 300 окупантів, водночас, за словами Зеленського, 3 тисячі українських захисників полягли на полі бою.