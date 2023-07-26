НАТО посилить спостереження і розвідку в регіоні Чорного моря.

Рада Україна-НАТО 26 липня провела засідання з приводу виходу Росії з "зернової угоди" та її атак на південні області України. Заява за підсумками засідання розміщена на сайті НАТО.

Зазначається, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав зустріч на прохання президента Володимира Зеленського.

У заяві члени НАТО засудили рішення Росії вийти з "зернової угоди" і її навмисні спроби зупинити сільськогосподарський експорт з України, від якого залежать сотні мільйонів людей у всьому світі.

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"Союзники також засудили недавні ракетні удари Росії по Одесі, Миколаєву та іншим портовим містам, в тому числі цинічний удар Москви безпілотником по українському зерносховищу в Придунайському портовому місті Рені, дуже близько до румунського кордону", - йдеться в заяві.

Також в Альянсі вказують, що нова зона загроз Росії в Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії "створила нові ризики ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства".

Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що дії Росії створюють суттєві ризики для стабільності Чорноморського регіону і підкреслив, що Альянс підвищує пильність і як і раніше готовий захищати кожен дюйм своєї території від будь-якої агресії.

"НАТО посилить спостереження і розвідку в регіоні Чорного моря, в тому числі за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників", - йдеться в заяві.

Загрози Росії для Чорноморського регіону

18 липня Росія заявила про свій вихід з "зернової угоди" з експорту продовольства з українських портів. Відразу після цього вона почала тероризувати ракетними атаками і безпілотниками південні регіони України. Зокрема, РФ била по портовій інфраструктурі Одеси, при цьому постраждав також і історічний центр міста.

Крім того, Росія вдарила безпілотниками по дунайських портах, біля кордону з Румунією.

Також РФ погрожувала атакувати всі цивільні судна, які прямують в українські порти по Чорному морю. У Міноборони РФ заявили: будуть розцінювати ці суховантажі і танкери, як перевозять вантажі військового призначення.

Президент України Володимир Зеленський після цих атак звернувся до НАТО із закликом зібрати раду для обговорення ситуації в Чорноморському регіоні.

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