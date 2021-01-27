Під час зустрічі сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі, зазначили в Офісі президента України.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у середу взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав «нормандської четвірки», що відбулася у форматі відеоконференції.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі.

«Сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, попередня зустріч політичних радників лідерів країн «нормандської четвірки» відбулася 12 січня у Берліні у Відомстві канцлера Німеччини.

На переговорах українська сторона акцентувала на безпекових питаннях і на посиленні безпекової складової домовленостей.

Сторони торкнулися всіх питань порядку денного - від безпекових до гуманітарних. Зазначається, що дискусія мала непростий, але конструктивний характер. В результаті, усі сторони відзначили важливість дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

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Автор: Тамара Отовська