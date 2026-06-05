Щоб було побільше жертв: росіяни зробили ракети 'Іскандер' надзвичайно підступними

Після падіння ракети, касети які розлітаються, але вибухати починають не відразу.

Окупанти почали використовувати касетну бойову частину на ракеті "Іскандер-М", яка вибухає із затримкою. Про це пише моніторинговий паблік "єРадар".

Повідомляється, що касетна бойова частина починає детонувати за 20-30 хвилин після влучання ракети. "Це означає, що після падіння ракети, касети які розлітаються на сотні метрів, починають вибухати через вказаний проміжок часу. Це ставить під загрозу усіх, хто прибуває на місце ураження та тих, хто евакуйовується з прилеглих територій. Будьте уважні та обережні. Не підходьте до підозрілих предметів на місцях падіння ракет", – зазначив моніторинговий канал.

Російські "Іскандери": важливі новини

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт Валерій Романенко повідомляв, що Росія станом на квітень мала на складах близько 200 балістичних ракет "Іскандер". Також він зазначав, що ворог виробляє близько 60 таких ракет на місяць.

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Тим часом радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов зазначив, що Росії не вистачає ракет "Іскандер-М" для щоденного запуску проти України. Водночас він наголосив, що Україна у збитті таких ракет повністю залежна від постачань західних партнерів.

Крім того, експерт з озброєння, головний редактор Defense Express Олег Катков заявляв, що у Росії більше виготовляють балістичних ракет на місяць, ніж в США протиракет для перехоплення балістики.

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