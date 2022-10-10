Крім того, одна з ракет вибухнула поблизу посольства Румунії.

Під час масованого удару по Києву російські ракети влучили у райони, де розташовані іноземні дипустанови. Постраждала будівля візового відділу консульства Німеччини та посольства Румунії.

Про пошкодження будівлі німецького консульства повідомив колишній голова Фонду Бьолля у Києві Сергій Сумленний.

Він опублікував кілька світлин пошкодженої будівлі та публічно звернувся до канцлера Олафа Шольца та міністерки закордонних справ Анналени Бербок.

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"Може ви хочете відправити пару танків "Леопард" і перевірити ситуацію на місці?", - запитав він.

Очільник МЗС Румунії Богдан Ауреску повідомив, що постраждала будівля посольства країни в Києві.

"Радий, що персонал посольства Румунії у безпеці попри те, що один удар був завданий лише за 850 метрів від його будівлі", – йдеться у повідомленні.

Він також рішуче засудив ракетні удари РФ по цивільних об’єктах у центрі Києва та інших українських містах, нагадавши, що це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і призвело до людських жертв.

Масований удар по території України: основна інформація

Ракетний терор рашистів почався вранці 10 жовтня і триває досі. Окупанти обстріляли більше десяти великих міст.

Вибухи зафіксовані у Львівській області, Харкові, Хмельницькому, Житомирі, Дніпрі, Кривому Розі та інших населених пунктах. Атаки призвели до відключення електрики і водопостачання.

За словами радника ОПУ Олексія Арестовича, ціль росіян — знищити енергетичну інфраструктуру України напередодні зими, щоб громадяни країни замерзали під час холодів.

Частину ударів здійснили по Києву. "Прильоти" зафіксовано в Шевченківському районі столиці. На поточний момент відомо про 5 загиблих і більше 30 постраждалих. Пошкоджено будівлю філармонії, музеї Ханенків і Шевченка.

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