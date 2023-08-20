Там засудили жахливий удар по центру міста.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував російський ракетний удар по центру Чернігова, внаслідок якого постраждало, за оновленими даними, 156 людей і семеро загинули.

"Засуджуємо жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова. Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з родинами жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України. Росія має припинити свою жорстоку війну негайно", - написав Блінкен в соцмережі.

Перед цим ракетний удар росіян по Чернігову засудила посол США в Україні Бріджит Брінк.

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"Нажахані новиною про... обстріл історичного центру Чернігова. Невинні чоловіки, жінки та діти, які насолоджуються прекрасною суботою – святом в Україні – ніколи не повинні бути вбитими чи пораненими. Російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах і населенню показують глибину, до якої РФ опустилася, і має зупинитися. Разом з народом України ми оплакуємо цю трагедію", - написала дипломат у соцмережі.

Удар по Чернігову 19 серпня

Російські окупанти вдарили по центру Чернігова, внаслідок чого загинули семеро людей, серед яких 6-річна дівчинка. Того дня у будівлі драмтеатру проходила виставка дронів.

А сьогодні увечері заступник голови Офісу президента України Олексій Кулеба повідомив, що кількість постраждалих від російського ракетного удару по Чернігову зросла до 156 людей.

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