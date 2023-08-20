Відео внутрішніх приміщень історичної будівлі зняли журналісти.

Українцям показали вигляд внутрішніх приміщень Чернігівського обласного музично-драматичного театру імені Т. Шевченка, по якому напередодні армія РФ вчинила жорстокий теракт.

Раніше суспільство вже шокував сам момент "прильоту" по історичному центру Чернігова 19 серпня. Тепер новим сумним відео поділилися журналісти "Радіо Свобода".

На ролику видно вибиті вікна, потрощену підлогу, колись розкішну люстру та інший зруйнований декор будівлі, яка стала ще однією "жертвою" росіян після удару по драмтеатру у Маріуполі.

Українцям показали руїни драмтеатру Маріуполя

Нагадаємо, ворог зруйнував будівлю драмтеатру тимчасово окупованого Маріуполя 16 березня 2022 року, скинувши туди авіабомбу. Новина про цей злочин облетіла весь світ, адже тоді перед будівлею українці залишили надпис, що там перебувають "діти". Але це не зупинило росіян. Вважається, що в цей страшний день ворог вбив приблизно 300 українців.

17 квітня 2023 року радник мера Маріуполя показав суспільству, як зараз виглядає руїна драмтеатру.

Удар росіян по драмтеатру в Чернігові

19 серпня армія РФ вчинила новий теракт по Україні та вдарила ракетами по виставці дронів, яка проходила у Чернігові - по місцю, де розташовані політехнічний інститут та драмтеатр. Тоді повідомляли про 7 жертв, серед них була 6-річна дитина.

Зранку 20 серпня голова ОВА уточнив, що кількість загиблих від удару українців все ще становить 7 осіб. Поранення отримали 140 осіб. У лікарнях міста допомогу отримує 41 українець.

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