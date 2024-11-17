Пошкоджені енергетичні об’єкти, житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.

Російська армія завдала удару по житловому сектору Миколаєва, у місті двоє загиблих та поранені, серед яких – діти. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За його словами, станом на зараз відомо про шістьох постраждалих, двоє людей загинуло. Як уточнив міський голова, загиблі – жінки.

"Є пошкодження у житловому секторі...", - додав Сєнкевич.

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За даними очільника Миколаївської ОВА Віталя Кіма, одна дитина госпіталізована, другій надається психологічна допомога.

У Силах оборони півдня України розповіли, що зранку ворог атакував південь ракетами різних видів і дронами-камікадзе типу "Shahed 131/136".

"Пошкоджені енергетичні об’єкти, житлові будинки та обʼєкти інфраструктури. Є постраждалі серед мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Також військові додали, що ввечері 16 листопада ворог також завдав ракетного удару по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві.

В Одесі станом на 9.00 проблеми зі світлом, та опаленням, водопостачанням, не працює громадський електротранспорт.

Оновлено в 9:33. За даними пресслужби регіонального ДСНС, з 04:30 ворог декількома хвилями атакував Миколаїв дронами-камікадзе типу "Shahed 131/136".

"Ціль незмінна - терор цивільного населення та удар по приватному сектору. Внаслідок чого пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр, об’єкт інфраструктури. Також виникло декілька пожеж", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зафіксовані руйнування та пожежі житлових будинків на двох локаціях - 150 кв. м та 20 кв. м.

Йдеться, що пожежі вже ліквідовані, та, з врахуванням безпекової ситуації, на місці продовжують роботу рятувальники та психолог Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

До ліквідації наслідків атаки залучалось 35 рятувальників, 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки, хіміки аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Ракетна атака Росії - головні новини

Вранці 17 листопада армія РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. За даними моніторингових каналів, одночасно у повітряному просторі нашої країни перебувало 45 ракет. У Повітряних силах України повідомили, що пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників розпочалися о 05:42, згодом РФ запустила "Калібри", "Кинджали".

Ракети тримали курс на Київ, Кропивницький, Кривіг Ріг, Одесу, Миколаївщину, Житомирщину, Хмельниччину, Чернігівщину, Полтавщину та Вінничину, у різних містах лунали вибухи.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через атаку окупантів у місті зникло електропостачання, почалися проблеми з водопостачанням. У Міненерго повідомили, що РФ атакує об’єкти генераціі та передачі електроенергіі по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.

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