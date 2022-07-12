Проведено розчищення та розбір понад 420 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Часовому Яру Донецької області зросла до 43.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Донецькій області.

"Станом на 18:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 43 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик близько 9 років)", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що врятовано з-під завалів 9 осіб.

"Проведено розчищення та розбір понад 420 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають", - сказано в повідомленні.

Ракетний удар по Часовому Яру: що відомо про трагедію

Як повідомляв УНІАН, окупанти ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Ракети влучили у 5-поверхівку. У будинку повністю зруйновано два під'їзди.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що під завалами можуть перебувати щонайменше 30 осіб, у тому числі 9-річна дитина. Згодом тіло дитини дістали з-під завалів, кількість загиблих тоді збільшилася до 33.