Геращенко повідомив, що у селі Требухів працювала ППО

Російські окупанти знову вдарили по Київщині ракетами. Атака ворога прийшлася по Броварському району.

Про це у Facebook повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"Є інформація про ракетний удар у с. Требухів. Подробиці з'ясовуємо", - зазначив він.

Згодом інформацію про вибухи у Київській області прокоментували у поліції.

"Вибухи на Броварщині. Перевіряємо інформацію", - йдеться у повідомленні.

"Маємо оновлену інформацію щодо прильоту в Требухові. Після успішного спрацювання ППО, залишки ракети впали в полі поблизу с.Требухів". - згодом додав мер Броварів.

За словами Сапожка, будинки не пошкоджені, постраждалих немає.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Telegram такоє повідомив, що у селі Требухів працювала ППО. Згодом він показав воронку від падіння збитої крилатої ракети. За словами Геращенка, ніхто не постраждав.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що з Білорусі по Україні була запущена мінімум 631 ракета, пік припав на 1 квітня.

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