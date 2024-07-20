Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено девʼять багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі

Стали відомі остаточні дані та подробиці ракетного удару, який окупаційна армія РФ завдала 19 червня по Миколаєву – троє людей загинули, понад 20 поранено.

Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, увечері, 19 липня, о 17:13, ворог завдав удару, попередньо авіаційною ракетою Х-59, по житловому кварталу міста. Загинуло три людини – хлопчик 13 років, дві жінки 53 та 63 років.

"24 людини отримали поранення, з них четверо дітей. Медичну допомогу амбулаторно надано девʼятьом дорослим та двом дітям. На зараз в медичних закладах знаходяться двоє дорослих та двоє дітей. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено девʼять багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі", - розповів Кім.

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Також удару було завдано по Миколаївському району: увечері, 19 липня, о 17:15 ракетного удару зазнала Мішково-Погорілівська громада. Пошкоджено ангар на території фермерського господарства. Також виникла пожежа сухої трави, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

Ракетна атака на Миколаїв

Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 липня, російська армія атакувала Миколаїв ракетою. Сталося влучання по житлового сектору – ракета влучила в дитячий майданчик поблизу звичайного житлового будинку. Хлопчика, який біг під час повітряної тривоги до дому, буквально "розірвало" прямо біля під’їзду. Повідомлялося про поранених та руйнування. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя, за його словами, має бути зупинене та потрібні нові рішення на підтримку захисту.

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