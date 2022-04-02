Жертв серед місцевих жителів немає.

Вдень 2 квітня російські окупанти обстріляли місто Павлоград Дніпропетровської області.

Про наслідки обстрілу розповів мер Анатолій Вершина.

За його словами, в місті прогриміло два вибухи.

"Зруйнована залізнична транспортна інфраструктура, рухомий склад, пошкоджені електромережі та шляхопровід. Є будинки, які постраждали, зараз вивчаємо ситуацію: де і скільки", – зазначив він.

Вершина додав, що, на щастя, жертв і постраждалих серед місцевих жителів в результаті атаки немає.

За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, у результаті ракетного удару по Павлограду зупинено рух поїздів, поранено одну людину.

"Одна ракета потрапила у залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух складів зупинено. Рятувальники ліквідовують пожежу. Попередньо, загиблих немає. Друга ракета потрапила на відкриту місцевість. Загоряння. Одна людина поранена", – написав він.

Раніше повідомлялося, що у Сумську область з Росії вторглася велика кількість військ окупантів і створила "коридор". Противники дуже бояться місцевих жителів і українських військових, тому відкривають хаотичний вогонь по людях, які з'являються біля їх техніки, зазначив голова Сумської ОВА.

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