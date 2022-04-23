Які саме держави вже прийняли запрошення, поки не розголошується.

Більше двадцяти країн світу погодилися зустрітися на авіабазі ВПС США "Рамштайн" в Німеччині, щоб обговорити допомогу Україні.

Інформацією про це поділилося видання Bild.

Раніше речник Міністерства оборони США Джон Кірбі заявив, що запрошення на зустріч розіслали 40 державам. Хто саме потрапив до списку, він не уточнив. Однак представник Міноборони відразу зазначив: переговори пройдуть не під егідою НАТО. На них запросили і ті країни, які не перебувають в Альянсі.

Зустріч на авіабазі "Рамштайн" відвідає міністр оборони США Ллойд Остін. Він розповість про потреби української армії — як для захисту від Російської Федерації, так і для загального зміцнення.

Нагадаємо, західні партнери почали активно постачати нашій країні озброєння, якого вона потребувала. Два дні тому, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги. В нього увійшли сотні гаубиць і спеціальні безпілотники Phoenix Ghost, які розроблені з урахуванням українських вимог.

Франція оголосила про відправку Україні 155-мм гаубиць CAESAR. А Канада вже поставила на озброєння ЗСУ гаубиці М777 з боєприпасами.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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