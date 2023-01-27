Олексій Резніков наголосив, що обидві сторони висловили впевненість, що Україна переможе.

Міжнародні партнери України впевнились, що усе озброєння і обладнання, яке доставляється з США, ефективно застосовується українськими захисниками.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі в Києві з генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем та американською делегацією.

"Довіра - це те, на чому побудовані наші відносини. Транспарентність всіх без виключення процесів - те, чого ми досягли і продовжуємо дотримуватись. Питанню постачання зброї та її обліку приділяється дуже прискіплива увага в Міноборони та ЗСУ", - зазначив Резніков.

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Він додав, що делегація інспекторів США позитивно відзначила перші результати впровадження Міністерством оборони України логістичної програми LOGFAS, яка дозволяє моніторити постачання Україні озброєння від країн-партнерів і контролювати рух матеріально-технічної допомоги.

За словами Резнікова, під час зустрічі було обговорено подальшу роботу з автоматизації для забезпечення контролю та унеможливлення корупції. "І я, і пан Сторч висловилися за важливість контролю. Наші партнери впевнилися, що усе озброєння і обладнання, яке доставляється з США у відповідній кількості, ефективно застосовується українськими захисниками", - зазначив міністр оборони України.

Резніков наголосив, що обидві сторони висловили впевненість, що Україна переможе, і "вони з нами поруч на всіх етапах цієї боротьби зі злом світового масштабу".

Резніков додав, що вже зараз необхідно закладати фундамент для співпраці в післявоєнний час - для відбудови незалежної і суверенної України, не пострадянської.

Контроль за наданим Україні озброєнням

У липні 2022 року під час презентації модулю інформаційно-аналітичної системи "СОТА" щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів, який був введений в дію 24 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що постачання озброєнь контролюється трьома системами, зокрема "СОТА" та натівською системою обліку і контролю логістики LOGFAS, яку Україна отримала у 2019 році.

Зеленський закликав Захід та ЄС прискорити поставки танків для війни з Російською Федерацією. Згадавши про терміни поставки Abrams з боку США, президент зазначив, що танки можуть прибути занадто пізно.