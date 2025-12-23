У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням.

Російська армія протягом ночі атакувала інфраструктуру Одещини, у порту зайнялося цивільно судно, пошкоджено понад 100 житлових будинків.

Зокрема, у пресслужбі Одеської обласної прокуратури УНІАН повідомили, що 23 грудня збройні сили РФ атакували ударними безпілотниками обʼєкти критичної інфраструктури Одещини. Також пошкоджень зазнали цивільні обʼєкти: частково зруйнований двоповерховий приватний будинок та гараж. Від нічних атак ніхто з людей не постраждав. На місці злочину працюють прокурори спільно з працівниками поліції. Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як зазначив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, ворог здійснив чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню регіону. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.

Відео дня

Внаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та складське приміщення. Зайнявся дах у двоповерховому будинку тощо, в іншому районі в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Ушкоджено порожнє складське приміщення. На щастя, зазначив Кіпер, обійшлось без постраждалих.

"У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура заживлена від генераторів. Розгорнуто роботу пунктів незламності - за допомогою вже звернулися близько 900 людей", - розповів посадовець.

За словами, очільника ОВА, на місцях подій працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби, однак їх робота ускладнена постійними повітряними тривогами.

У регіональному главку ДСНС уточнили, що окупанти протягом ночі атакували інфраструктуру Одеського регіону - зайнялися пожежі та було пошкоджено цивільне судно, складське приміщення приватного підприємства. Також зайнявся дах житлового будинку, зруйновано гараж на території приватного сектору. Наразі всі пожежі ліквідовано.

Масовані атаки на Одесу

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня російська армія атакувала ударними дронами критичну інфраструктуру Одеси та Одеської області, внаслідок частина міста залишилася без світла. В Одесі травмовано 30-річного чоловіка. Крім того, в області ворог атакував цивільний обʼєкт - зруйновано складське приміщення з добривами. Йшлося, що під обстрілами були порти та об’єкти енергетики. Зокрема, у порту "Південний" внаслідок удару виникла пожежа – загорілися близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією.

Вас також можуть зацікавити новини: