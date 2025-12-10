Обійшлося без постраждалих, пожежі ліквідовані.

Сьогодні вночі російська окупаційна армія масованого атакувала дронами Одеську область, зокрема північ регіону – сталося влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, в ніч на 10 грудня ворог вчергове масовано атакував територію області ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей повітряного ураження знищено нашими силами ППО. Проте, зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури в одному з районів.

"Унаслідок удару сталося локальне руйнування з подальшим займанням складського приміщення на невеликій площі… Обійшлося без постраждалих. Критична інфраструктура працює в штатному режимі", - заявив посадовець.

Водночас начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко звернуся до жителів району з проханням зберігати спокій. За його словами, ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури на Подільщині. Рятувальники та спеціальні служби оперативно виконали необхідні роботи, завдяки чому вдалося швидко локалізувати пошкодження й забезпечити контроль над ситуацією.

"Ситуація контрольована, загрози для населення немає. Просимо громадян зберігати спокій, довіряти лише офіційній інформації та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог. Кожен новий день нашої спільної боротьби — цеце доказ незламності українського народу...", - наголосив Лазаренко.

За даними регіонального управління ДСНС, внаслідок влучання виникла пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури. Від ДСНС залучались 6 одиниці техніки та 28 вогнеборців.

Атаки на Одещину - що відомо

Нагадаємо, днями армія РФ здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку на Одещину, внаслідок якої уражено енергетичний об'єкт та портова інфраструктура.

Сталися перебої в електро- та теплопостачанні. Критичну інфраструктуру переводили на генератори. За даними віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад Олексія Кулеби, в Одеській області без теплопостачання залишаються 9 500 абонентів, без водопостачання - 34 тис. абонентів. Під атакою опинилися і портові об’єкти: частина інфраструктури знеструмлена - оператори перейшли на резервне живлення від генераторів. Уламками й вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю та портову інфраструктуру.

