Також уражено бурову платформу.

Сили оборони України уразили російський військовий корабель проєкту 22460 "Охотнік" у Каспійському морі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У ніч на 19 грудня Сили оборони України успішно уразили військовий корабель РФ проєкту 22460 "Охотнік". Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у корабель влучили кілька українських дронів, ступінь пошкоджень та бортовий номер судна наразі уточнюються.

Крім того, ЗСУ уразили бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі, що належить компанії "Лукойл".

"Платформа забезпечує видобуток нафти й газу та задіяна у забезпеченні збройних сил російського агресора. Подальша спроможність її функціонування та масштаб збитків уточнюються", - зазначають у Генштабі.

Крім того, уражено радіолокаційну систему РСП-6М2 у районі Красносільського на тимчасово окупованій території Криму. У Генштабі зазначають, що РЛС призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості.

Удари по російських кораблях - останні новини

Нещодавно у нейтральних водах Середземного моря елітний оперативно-бойовий підрозділ СБУ "Альфа" уразив повітряними безпілотниками танкер так званого "тіньового флоту" Росії QENDIL.

А 15 грудня СБУ влаштувала морську "бавовну" у порту Новоросійська.

За даними джерела УНІАН, вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО – Kilo).

