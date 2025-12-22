Також в області зруйновано склад з добривами.

Російська армія атакувала ударними дронами Одесу та Одеську область, в частині міста немає світла через пошкодження об’єкта інфраструктури.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури УНІАН повідомили, що у ніч на 22 грудня РФ атакувала ударними безпілотниками критичну інфраструктуру в Одесі та області. Внаслідок атаки в місті травмовано 30-річного чоловіка. Крім того, за даними прокуратури, в області ворог атакував цивільний обʼєкт - зруйновано складське приміщення з добривами. Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, за попередньою інформацією, внаслідок двох ворожих атак протягом ночі, в Одесі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури міста. Через це тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів.

Як зазначив посадовець, пораненого чоловіка, доставлено у лікарню з осколковими пораненнями у стані середньої важкості. Пошкоджень зазнали вікна в житловому будинку. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

РФ масово атакує Одещину - подробиці

Як писав УНІАН, напередодні армія РФ масовано атакувала інфраструктуру півдня Одещини, куди й без того складно дістатися через удари по мостах на трасі Одеса-Рені. Ворог гатив по об’єктах транспортної, портової та промислової інфраструктури. Внаслідок ударів зайнялися пожежі, пошкоджено майно.

За словами місцевих чиновників, попри ускладнення транспортного сполучення медична допомога жителям півдня Одещини надається у повному обсязі. Бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працюють безперебійно, маршрути госпіталізації скориговані з урахуванням об’їзних шляхів. Лікарні та амбулаторії продовжують надавати екстрену, невідкладну, планову, амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу.

