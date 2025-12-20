На місцях працюють медичні, рятувальні та піротехнічні служби.

Російські окупанти цілеспрямовано знищують логістичну інфраструктуру Одеської області та тероризують цивільне населення. Ворог хоче перервати сполучення півдня України. Про це заявив віцепрем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

Росіяни завдали нових ударів по Одеській області

"Вночі ворог завдав балістичного удару по порту в Одесі. Наразі кількість загиблих, на жаль, зросла до восьми, близько 30 осіб дістали поранення. Обстріли не припиняються. Після восьмої ранку зафіксували чергову атаку по порту Південний - є влучання в резервуари. На місцях працюють медичні, рятувальні, піротехнічні служби, задіяні всі необхідні аварійні бригади", - поділився він.

Триває робота із забезпечення логістики та відновлення важливих послуг

Кулеба зазначив, що паралельно триває робота із забезпечення логістики після атаки на міст у районі Маяків. Він наголосив, що жителі Одеської області мають сполучення та доступ до всіх необхідних товарів і послуг. За його словами, забезпечено проїзд для екстрених служб, вантажів із продуктами харчування, поштових перевізників та інших невідкладних перевезень.

Крім того, віцепрем'єр-міністр із відновлення України написав, що "Укрпошта" своєчасно доставляє посилки, пенсії та соціальні виплати в Одеській області. Також діють альтернативні маршрути транспортного сполучення, які дозволяють забезпечувати як прикордонну логістику, так і зв'язок регіону з іншими областями.

Кулеба додав, що всі пункти пропуску працюють. За його словами, значних черг транспорту не фіксується.

Також віцепрем'єр-міністр із відновлення України розповів, що "Укрзалізниця" призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва. Квитки вже доступні в продажу.

"Без електропостачання ще залишаються понад 37 тисяч абонентів у місті Одеса та Одеському районі. Теплом і водою жителі регіону забезпечені. Після обстрілів без світла також Миколаїв. Аварійні бригади працюють над відновленням", - додав Кулеба.

Ситуація в Одеській області

Нагадаємо, що ввечері 18 грудня окупанти вдарили по мосту в районі населеного пункту Маяки в Одеській області. Унаслідок атаки загинула жінка, троє дітей дістали поранення.

Унаслідок атаки трасу Одеса-Рені перекрили. Тисячі людей застрягли в масштабних заторах.

Мешканка Одеси Світлана розповіла УНІАН телефоном, що після ударів по мосту регулярні автобусні рейси було скасовано. За її словами, у тих, хто погодився їхати з Одеси до Молдови, ціна зросла до 3000 тисяч гривень за квиток.

Крім того, мешканець Одеси Сергій Кремін розповів УНІАН, що станом на 19:00 у передмісті Одеси, в районі Двох стовпів, правоохоронцями було перекрито шлях у бік Маяк. Він поділився, що проблеми почалися з 18 грудня, після того, як на мосту через російську атаку загинула мати трьох дітей.

Також 19 грудня російські окупанти атакували порт на Одещині балістичними ракетами. Унаслідок удару семеро людей загинули і ще 15 дістали поранення. Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок удару сталося загоряння вантажних автомобілів на парковці.

