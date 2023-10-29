Загарбники вирішили створити базу "нелояльних мешканців" окупованих територій.

Російські загарбники почали масову перевірку українців на тимчасово окупованих територіях. Мешканців перевіряють на "лояльність" до російського режиму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, что через низький рівень підтримки окупації українцями, росіяни вирішили створити базу "нелояльних мешканців" окупованих територій.

"Для цього окупаційні адміністрації почали масову перевірку українців. Зокрема такі заходи відбуваються на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Луганщини. В межах "контрдиверсійних дій" росіяни перевіряють мешканців на наявність родичів на вільних територіях України й чи підтримують вони з ними зв’язок", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Що відбувається на окупованих територіях України

На тимчасово окупованих територіях почалася епідемія COVID-19. Про це повідомив мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров. Він додав, що росіяни почали проводити вакцинацію, проте від неї гинуть люди. Вже відомо про чотирьох померлих внаслідок щеплення. Загалом ситуація в медицині на окупованій території нагадує "російську рулетку".

Тим часом росіяни планують наростити темпи промивання мізків українським дітям на тимчасово окупованих територіях. За даними Центру національного спротиву, Москва наказала до кінця 2023 року збільшити там кількість місцевих дитячих та молодіжних установ, в тому числі військово-патріотичних.

Вас також можуть зацікавити новини: