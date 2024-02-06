Речниця Сил оборони півдня Гуменюк розповіла, що РФ прокладає маршрут майбутньої ракетної атаки

Російські війська розвідують готовність української системи ППО, готуючись до масованого ракетного удару по Україні. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ворог застосував точкову ракетну атаку по Миколаївщині ракетою Х-59. Цілком, можливо, що це така розвідка боєм, намагання перевірити готовність систем протиповітряної оборони. Ми бачимо, що пауза між масованими ракетними атаками, яку витримує ворог, вже досить виважена. І це може свідчити про підготовку наступних атак. Вони завдають точкові ракетні удари на різних напрямках по території України і намагаються прокласти майбутні маршрути ракетних ударів", – заявила Гуменюк.

Вона також додала, що протягом останніх кількох дні РФ не використовувала для ударів по території України шахеди.

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"Хоча, ми спостерігаємо активність вантажних бортів за напрямком Тегеран-Москва. Не виключено, що вони вишукують нові майданчики пуски і проводять злагодження нових підрозділів. Для того, щоб проводити масовані удари дронами, треба навчити персонал і розподілити обов'язки. Вони обізнані, що ми знаємо місця їх запуску і уроки, які виносяться з, наприклад, удару по Бельбеку, вони роблять з них висновки", – пояснила речниця.

Масовані ракетні удари по Україні: що треба знати

Днями речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат попередив, що Росія стала частіше використовувати для обстрілу України балістику. З 29 грудня 2023 року, коли була одна з наймасштабніших атак по території України, окупанти застосували 158 засобів повітряного нападу.

Незадовго до цього, в Білому домі підтвердили, що Росія отримала балістичні ракети малої дальності від КНДР і застосовує їх для обстрілів України.

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