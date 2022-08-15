Незважаючи на обіцянки збільшення виплат, росіяни продовжують масово відмовлятися їхати в такі відрядження.

Керівництво Російської Федерації продовжує агітувати російських державних службовців до роботи на тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Згідно з рішенням адміністрації Бєлгорода співробітникам мерії, керівникам та працівникам муніципальних закладів в період їхньої можливої роботи у "ДНР" та "ЛНР" обіцяють виплачувати подвійний оклад у рублях", - мовиться у дописі.

Крім того, з міського бюджету компенсуються витрати, пов'язані з відрядженням (добові) та іншими потребами.

Також вводяться надбавки до добових в іноземній валюті (маються на увазі українські гривні) із розрахунку: 50% - голові адміністрації; 40% - першому та деяким іншим заступникам; 30% - начальникам відділів та їхнім заступникам, а також головним і провідним фахівцям.

"Обіцянки збільшення виплат пов'язані з категоричним небажанням російських чиновників їхати в Україну через побоювання за власну безпеку. Втім, попри ці пропозиції, росіяни продовжують масово відмовлятися їхати в небезпечне відрядження", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що наразі керівництво Бєлгородської області відповідає за підтримку російського окупаційного режиму у Білокуракинському та Троїцькому районах Луганщини.

"З вересня за участю бєлгородських вчителів там планується відкриття шкіл. Туди ж направляються і виховательки для дитячих садків з РФ. Загалом, з бєлгородського бюджету планується виділити 1,6 млрд руб. При тому, що затверджений дефіцит бюджету Бєлгородської області на 2022 рік складає 30,8 млрд руб.", - констатували у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, на захопленій частині Херсонської області російські окупанти продовжують терор щодо освітян.