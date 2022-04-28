Країна-агресор отримала близько 62 млрд євро від експорту нафти, газу і вугілля за два місяці, при цьому Німеччина є найбільшим імпортером.

Росія майже подвоїла свої доходи від продажу викопного палива в ЄС за два місяці війни на Україні, отримуючи вигоду з різкого зростання цін навіть при скороченні обсягів.

Про це свідчить аналіз судноплавства і вантажів, проведений Центром досліджень енергетики і чистого повітря, повідомляє The Guardian.

Для ЄС імпорт склав близько 44 млрд євро за останні два місяці в порівнянні з приблизно 140 млрд євро за весь минулий рік, або приблизно 12 млрд євро на місяць.

Висновки показують, що Росія продовжує отримувати вигоду зі своєї мертвої хватки над поставками енергоносіїв в Європу, навіть незважаючи на те, що уряди відчайдушно намагаються перешкодити Володимиру Путіну використовувати нафту і газ в якості економічної зброї.

Але більш високі ціни на нафту і газ, які Росія тепер може встановлювати, означають, що її доходи, які надходять майже безпосередньо російському уряду через компанії з домінуванням держави, зросли, навіть незважаючи на санкції і експортні обмеження.

Лаурі Мюллівірта, провідний аналітик CREA, сказав, що готівка підтримувала військові зусилля Путіна, і єдиний спосіб вивести з ладу його військову машину — швидко відмовитися від викопного палива. "Експорт викопного палива - ключовий фактор путінського режиму і багатьох інших держав-ізгоїв — сказав він. "Продовження імпорту енергоресурсів - це основні прогалини в санкціях, накладених на Росію. Всі, хто купує це викопне паливо, замішані в жахливих порушеннях міжнародного права, скоєних російськими військовими".

Луї Дж. Вілсон, старший радник виборчої групи Global Witness, сказав, що готовність Росії порушувати свої власні контракти означає, що у підприємств тепер немає виправдання для продовження торгівлі з Росією. "Великі постачальники викопного палива і трейдери, які продовжують торгувати російським викопним паливом, стверджуючи, що їх змушують до цього їх довгострокові контракти, повинні взяти до відома вартість угод, які вони укладають з російськими організаціями. Росія готова розірвати ці контракти, щоб підтримати свої власні військові зусилля, проте європейські компанії нібито відчувають себе зобов'язаними продовжувати фінансувати військові злочини з поваги до них", - сказав він.

"Корпоративні посібники цієї смертоносної торгівлі показали, що вони не зупиняться ні перед чим, щоб продовжувати отримувати прибуток від російської кривавої нафти", - додав він.

Німеччина була найбільшим імпортером за останні два місяці, попри неодноразові заяви уряду про те, що припинення залежності від російської нафти є пріоритетом. За цей період країна заплатила за імпорт близько 9 млрд євро. Італія та Нідерланди також були великими імпортерами з оборотом близько 6,8 млрд євро і 5,6 млрд євро відповідно, але, оскільки в цих країнах діють великі порти, що приймають продукти для переробки і використання в хімічній промисловості, а також для внутрішнього споживання, багато з цих імпорт, ймовірно, використовувався в іншому місці.

"Через два місяці після того, як Путін вторгся в Україну, Німеччина як і раніше фінансує російський військовий бюджет у розмірі 4,5 млрд євро на місяць. Берлін є найбільшим покупцем російського викопного палива", - заявила Guardian Берніс Лі, директор з досліджень аналітичного центру Chatham House. "Світ чекає від Німеччини демонстрації сили і рішучості по відношенню до Росії, але замість цього вони фінансують війну і блокують європейське ембарго на російську нафту".

Нагадаємо, в The Guardian запевняють, що вирішальний період війни в Україні настане у травні.

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