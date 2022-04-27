Більшість опитаних американців та британців вважають бойкот правильним рішенням

Більше 70% жителів США та Великобританії підтримують рішення компаній про припинення роботи на російському ринку. Бойкотувати ж компанії, які продовжують працювати в Росії, також готова більшість американців та британців.

Відповідними дані дослідження оприлюднив колишній міністр Кабміну та підприємець Дмитро Дубілет у Facebook.

За його словами, під час опитування намагалися з'ясувати настрої громадян західних країн щодо виходу західного бізнесу з РФ. Для цього дослідження провели в США, Великобританії, Німеччині та Франції.

Результати опитування показали, що більшість громадян США та Великобританії, а це 73% опитаних, підтримують рішення компаній про вихід з Росії. У Німеччині цей відсоток менше - 60%, а 24% - не підтримують. У Франції ж учасники дослідження розділилися на дві рівні групи – 42% підтримують, а ще 42% - ні.

При цьому найменше опитаних не підтримують дане рішення компаній, а це 15%, в США. У Британії ж - 18%.

"Тут бачимо дві речі. Попри те, що німці підтримують Україну майже так само, як американці та британці, в цьому питанні їх позиція більш "прагматична". З іншого боку, це все одно набагато більше 50% населення! Позиція французів у цьому питанні для нас найбільш несприятлива", - зазначено в повідомленні.

Схожа ситуація й з готовністю бойкотувати продукцію компаній, які залишилися працювати в Росії. Тут лідирує Великобританія. 67% опитаних готові бойкотувати товари компаній, які заробляють на крові українців, а 33% не готові. На другому місці опинилися США - 65% готові до бойкоту, а 35% - ні.

Трохи гірша ситуація в Німеччині, адже тут тільки 54% опитаних готові бойкотувати продукцію компаній, які продовжують працювати у РФ, а 46% - ні. При цьому більшість опитаних французів, а це 61% не готові відмовитися від товарів недобросовісних компаній

"Західні покупці висловлюють готовність бойкотувати продукцію тих брендів, які не йдуть з Росії. У США та Великобританії найбільше, в Німеччині - менше, у Франції - ще менше", - підсумував Дубілет.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

У зв'язку з цим багато країн ввели санкції щодо Росії, через що іноземні компанії стали йти з російського ринку. Станом на середину квітня близько 750 компаній вирішили не підтримувати вбивства в Україні й пішли з російського ринку, серед них американський автоконцерн General Motors, британська компанія Reckitt і багато інших.

Водночас ряд західних компаній, таких як Mcdonald's, IKEA, Renault, Levi Strauss та інші зобов'язалися виплачувати заробітну плату тисячам своїх співробітників, поки діяльність в Росії припинена, а це щонайменше 188 тисячах співробітників. При цьому справжня цифра може бути набагато вище, оскільки великі роботодавці на кшталт власника KFC Yum Brands і Coca-Cola не підтвердили, чи досі платять працівникам.

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