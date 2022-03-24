За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога.

Розпочалась 29-та доба героїчного протистояння України російському вторгненню. ЗСУ продовжують вести оборону у східному, південно-східному та північно-східному напрямках. На жодному з них противнику не вдалося досягти успіху.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря, протягом останньої доби зафіксовано понад 250 вильотів літаків (на 60 більше ніж 22 березня). Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях.

За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога (7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети.) Інформація про їх остаточне збиття уточнюється.

На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, у зв’язку з мирними протестами проти окупації, ворог вдається до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи росгвардії для запобігання проведенню зазначених акцій цивільної непокори окупаційній владі.

Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках. Триває тотальний спротив українського народу.

Вас також можуть зацікавити новини: