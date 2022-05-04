Окупанти намагаються створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
"Усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у так званій "спеціальній операції" проти України та ефективність дій українських підрозділів, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров'я", – повідомили в розвідці.
Росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї, щоб використовувати її як психологічну атаку проти України і шукають шляхи розосередження сил української армії під час складної військової кампанії по захисту українського Донбасу і півдня країни.
Зазначається, що за оцінками експертів, кількість реально боєздатного та вмотивованого особового складу підрозділу оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова не перевищує 300 осіб, завданням яких є охорона складів боєприпасів у с.ковбасна. Більше половини всіх боєприпасів, що знаходяться на зберіганні, вичерпали свій термін придатності і не підлягають транспортуванню. Тільки 7-8 тис. тонн є справними і можуть бути використані.
Зазначається, що близько двох третин всієї бойової техніки на території Придністров'я є повністю, або частково не боєздатною, а також не має матеріальних засобів і виробничих потужностей для її ремонту і відновлення.
"Потенційно, Придністров'я може бути використано як плацдарм для налагодження ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території Республіки Молдова, але це стане можливим тільки в разі створення сухопутного коридору з Росією через територію південних областей України", – додали в українській розвідці.
Ескалація в Придністров'ї
Як повідомляв УНІАН, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, 25 квітня спецслужби Російської Федерації організували провокацію з вибухами в столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" (ПМР).
Раніше в РФ заявили, що під час 2-го етапу "спецоперації" російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму і контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відзначаються факти утиску російськомовного населення".
МЗС України засуджує спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у війну, розв'язану Росією проти України. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, які знаходяться на території Придністровського регіону Молдови, приведені в повну бойову готовність.