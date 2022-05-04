Росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї, щоб використовувати її як психологічну атаку проти України.

Окупанти намагаються створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

"Усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у так званій "спеціальній операції" проти України та ефективність дій українських підрозділів, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров'я", – повідомили в розвідці.

Росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї, щоб використовувати її як психологічну атаку проти України і шукають шляхи розосередження сил української армії під час складної військової кампанії по захисту українського Донбасу і півдня країни.

Зазначається, що за оцінками експертів, кількість реально боєздатного та вмотивованого особового складу підрозділу оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова не перевищує 300 осіб, завданням яких є охорона складів боєприпасів у с.ковбасна. Більше половини всіх боєприпасів, що знаходяться на зберіганні, вичерпали свій термін придатності і не підлягають транспортуванню. Тільки 7-8 тис. тонн є справними і можуть бути використані.