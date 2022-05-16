За словами Вілкула, ворог несе серйозні втрати в живій силі і техніці.

Не маючи успіху в своїх планах, російські окупанти продовжують тактику випаленої землі та масованих обстрілів мирних населених пунктів.

Про це повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Весь минулий тиждень і зараз на вечір ситуація в Кривому Розі і Криворізькому районі залишається напруженою, але стабільною і повністю контролюється ЗСУ і військовою адміністрацією. Лінія фронту на найнебезпечнішому для нас південному напрямку проходить в Херсонській області", - повідомив він.

За словами Вілкула, ворог несе серйозні втрати в живій силі і техніці.

"Військова адміністрація міста продовжує системну роботу по допомозі в забезпеченні наших військових частин. Крім забезпечення тим, що було необхідно в першу чергу – бронежилети, каски, амуніція – також закуповуємо Сучасні дуже захищені засоби зв'язку, прилади нічного бачення, квадрокоптери. Війна йде в 21 - му столітті, і ми розуміємо, наскільки таке обладнання підвищує ефективність виконання бойових завдань", - повідомив він.

Також триває постійна робота з будівництва та зміцнення ліній оборони міста.

"Не маючи успіху в своїх планах, орки продовжують тактику випаленої землі і масованих обстрілів мирних населених пунктів. Цього тижня не було жодного дня без обстрілів і сьогодні також були обстріли по всій лінії зіткнення - були Прильоти з "Ураганів" у Широківській громаді. Орки застосовують всі види РСЗВ, ствольну артилерію, міномети. Застосовують також просто варварські засоби-фосфорні і касетні боєприпаси, заборонені в усьому світі. Б'ють по мирних селах, по об'єктах мирної інфраструктури, житлових будинках і навіть колонах з біженцями", - повідомляє Вілкул.

У Кривому Розі забезпечена стабільна робота всієї міської інфраструктури.

"Працюють всі комунальні підприємства та міські служби. Попри вкрай важку ситуацію з паливом по всій країні, в місті забезпечена робота всіх критично важливих служб – швидкої, пожежних, правоохоронців і звичайно військових. Працює міський комунальний транспорт, і він безкоштовний для всіх", - зазначив він.

На цьому тижні в Кривий Ріг значно збільшився потік біженців.

"Ми допомагаємо кожному, тому що, я впевнений, по-іншому просто не можна. Зараз у Кривому Розі вже більше 55-ти тисяч вимушених переселенців. Ще близько 110-ти тисяч пройшло транзитом. Хочу сказати спасибі тим криворіжцям, хто також допомагає переселенцям. Більше 850-ти квартир надали криворіжці переселенцям за програмою "Прихисток" і кожен день їх число зростає", - зазначив він.

Нагадаємо, в Сєвєродонецьку знайти двох загиблих в результаті обстрілу житлового будинку.

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