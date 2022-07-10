7 підрозділів РФ розмістили вакансії про набір снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну російська влада, не оголошуючи мобілізацію, продовжує масово набирати контрактників.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

"У регіональних центрах зайнятості РФ з'явилося понад 22,2 тисячі вакансій для військовослужбовців за контрактом", - йдеться в повідомленні.

"Ці вакансії вказують на втрати російської армії та загальну проблему з набором військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

7 підрозділів РФ розмістили вакансії про набір снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців.

Деякі з таких підрозділів - 64-та мотострілецька бригада з Хабаровського краю (в/ч №51460) і 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк (в/ч №32515), причетні до вбивств і тортур мирних жителів у місті Буча, - повідомляє Центр.

За підрахунками ЦПД, найбільше людей шукає 37-а мотострілецька бригада (в/ч №69647) з Бурятії, на другому місці за кількістю загиблих.

Війна в Україні та мобілізація:

6 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що Путін готує нову мобілізацію в Росії.

7 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що окупанти запрошують жителів Лисичанська та Сєвєродонецька на роботу, а потім вручають їм повістки.

Того ж дня, 7 липня, з'явилася інформація про те, що у РФ придумали, як провести мобілізацію без формального оголошення.

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