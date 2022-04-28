В організації зазначили, що повністю мобілізовані для порятунку українців.

Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані повідомила про виїзд до Запоріжжя для підготовки можливої евакуації з Маріуполя.

Коротке відео вона опублікувала в Twitter.

Поки невідомо, про яку саме евакуацію йдеться, і чи пов'язана вона з "Азовсталлю".

"Генеральний секретар Антоніу Гутерріш прибув в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. На його прохання я їду в Запоріжжя для підготовки до, сподіваємося, евакуації з Маріуполя. ООН повністю мобілізована для порятунку українців і надання допомоги нужденним", - написала вона.

Нагадаємо, що раніше офіс Генерального секретаря ООН за підсумками його переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним оголосив про згоду Росії провести евакуацію з "Азовсталі".

Пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конкретних домовленостей щодо евакуації з "Азовсталі" з ООН у Росії немає.