Комплекс активного захисту "Арена-М" можна встановити на танки Т-72Б3, Т-80БВМ і Т-90М.

Росіяни показали модернізований танк Т-72Б3М з комплексом активного захисту "Арена-М", який може перехоплювати протитанкові ракети. Машина нібито вже доїхала до фронту. Про це з посиланням на російські джерела повідомляє "Мілітарний".

На башті танку можна бачити пускові установки для контрбоєприпасів та радіолокаційну апаратуру, яка в активному режимі виявляє швидкісні об’єкти та подає сигнал на їх перехоплення.

При виявленні загрози система обчислює її параметри, після чого надсилає сигнал на запуск спеціального перехоплювача, який вибухає у повітрі та уражає ціль направленим потоком уламків.

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Відомо, що комплекс активного захисту "Арена-М" можна встановити на танки Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М, а також бойові машини "Термінатор", які пройшли відповідну модернізацію.

Комплекси активного захисту – останні новини

Нещодавно росіяни представили нову версію Т-90М з активним захистом. На башті танка можна бачити додаткові датчики, а також обладнання, яке раніше там не встановлювали.

На думку фахівців, "Арена-М" може підвищити шанси Т-90М на виживання, однак машина все одно буде доволі вразливою.

Дехто зі спеціалістів навіть вважає, що реальний мотив публічної появи комплексу активного захисту – це переконати екіпажі російських танків в тому, що вони не йдуть на вірну смерть.

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