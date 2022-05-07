Близько 100 танків Т-90М наразі знаходяться на озброєнні найбільш оснащених частин Росії, в тому числі тих, що воюють в Україні.

Україна завдає великих збитків деяким найбільш боєздатним підрозділам і передовим можливостям Росії. РФ знадобиться багато часу і коштів, щоб відновити свої збройні сили після боїв з ЗСУ.

Про це йдеться у звіті британської розвідки в Twitter.

Як мінімум один Т-90м, найсучасніший танк Росії, був знищений в ході бойових дій.

Т-90М був представлений в 2016 році і має покращену броню, модернізовану гармату та модернізовані системи супутникової навігації.

Близько 100 танків Т-90М наразі знаходяться на озброєнні найбільш оснащених частин Росії, в тому числі тих, що воюють в Україні.

Модернізована броня системи, призначена для протидії протитанковій зброї, залишається вразливою, якщо її не підтримують інші сили.

Заміна модернізованого і передового обладнання буде особливо складною через санкції, що обмежують доступ Росії до найважливіших компонентів мікроелектроніки, підкреслюють розвідники.

Нагадаємо, за даними головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного 5 травня Сили оборони України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

6 травня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

Цей контрнаступ, за даними Інституту вивчення війни США, на північ і схід від Харкова забезпечив подальші успіхи за останні 24 години і може успішно витіснити російські війська з-під артилерійського вогню Харкова найближчими днями.

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