Поблизу нього також був засіб РЕБ, який не зміг впоратися з дроном.

У Херсонській області українські воїни "вполювали" новітню техніку окупантів - радіолокаційний комплекс "Межа Е".

Як повідомив журналіст Денис Казанський, під час атаки також було знищено станції РЕБ "Леєр-2". Ворог коригували безпілотники.

"Знищено новітній російський радіолокаційний комплекс "Межа Е" вартістю близько $200 млн, а також станція РЕБ "Леєр-2". Зверніть увагу, що всі ці "РЕБи, що не мають аналогів", спокійно дають працювати безпілотникам і коригувати по собі вогонь", - пише журналіст.

Він зазначив, що "божевільні кремлівські діди" вирішили бездарно спалити свою новітну техніку в українських степах.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

Нагадаємо, що Збройні сили України вже 562 дні захищають українців від повномасштабної війни РФ. За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 640 окупантів.

Загальні бойові втрати противника станом на ранок 8 вересня орієнтовно склали близько 267 540 осіб. Крім того, українські військові знищили: танків ‒ 4529 (+23 одиниці за минулу добу); бойових броньованих машин ‒ 8726 (+23); артилерійських систем – 5753 (+31) та багато іншого озброєння.

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