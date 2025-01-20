Розвідники в цивільному ходять по місту і вишукують спостережні пункти.

На Торецькому напрямку інтенсивно працює ворожа артилерія, відбувається скидання КАБів, дуже багато дронів працює, зокрема, на оптичному волокні. Про це повідомив пресофіцер 28-ї механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов в етері "Суспільного".

Він наголосив, що, якщо останніми тижнями, російські окупанти намагалися штурмувати більш великою кількістю піхоти, то в крайні дні штурми були за участю 2 або 3 піхотинців, котрі хотіли зайти на українські позиції.

За його словами, російські окупанти старанно готуються до атак.

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"Так звані "верблюди" на собі не несуть зброю, але несуть боєкомплект, припаси. Якомога далі їх заносять і роблять закладку для майбутніх штурмових груп", - зазначив Алхімов.

Також розповів, що в росіян також є суто розвідники, які ходять в цивільному і вишукують спостережні пункти Сил оборони, а також мінувальники.

"Їх єдине завдання - в цивільному ходити по місту, виявляти якісь наші вогневі спостережні пости або проводити мінування місцевості. Був випадок, коли людина з мішком ходила, з нього діставала протитанкові міни і мінувала дорогу", - наголосив пресофіцер 28 механізованої бригади

Алхімов зазначив, що просування противника не було в районі села Озарянівка поблизу Торецька, але ворог штурмує там щодня. При цьому розповів, що ворожа ДРГ нещодавно зайшла майже в український тил.

"Намагалась закріпитись в промзоні біля Кримського, де наші підрозділи суміжні знаходились. Щоб їм допомогти, викликали танк бригади. Танк знищив цю групу", - розповів він.

При цьому зазначив, що у ворога було завдання зайняти будівлю, придатну до оборони та мати можливість накопичуватись там. Захисник додав:

"Тому чим довше вони би її тримали, тим складніше було би їх вибити. Тому викликали танк, який їх знищив за лічені хвилини. Будівля утримується нашими військами і надалі. Це дуже складна операція, бо частина будівлі зайнята ворогом, а частина - нашими і щоб вибити ворога, то тут потрібне корегування професійне для танкістів і дуже стійкий зв'язок".

Війна в Україні - ситуація біля Торецька

Як повідомляв УНІАН, 17 січня офіцер 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України з позивним "Скромний" зазначав, що більше половини Торецька не контролюється Силами оборони України.

При цьому наголосив, що на своєму напрямку не дають ворогу оточити місто з південо-західної частини. Зазначив, що там зі сторони противника воює колишній 9 полк "ДНР", де більшість бійців на даний момент – це росіяни, але частково управління в ній здійснюють "ДНРівці".

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