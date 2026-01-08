'Роботи не кровоточать': бойовий робот ЗСУ 45 днів сам утримував позиції, - BI

Один дистанційно керований наземний дрон із кулеметом майже шість тижнів утримував позиції без присутності піхоти - подробиці унікальної місії.

Українські військові вперше розкрили деталі безпрецедентної операції, під час якої один наземний бойовий робот утримував передові позиції 45 днів поспіль без постійної присутності солдатів. Про це ексклюзивно Business Insider розповів командир ударної роти NC-13 Третього армійського корпусу ЗСУ Микола Зінкевич з позивним "Макар".

"На позиції була присутня лише система UGV. Це була основна концепція - роботи не кровоточать", - пояснив він.

Йдеться про Droid TW 12.7 - гусеничний дистанційно керований багі українського виробництва (компанія DevDroid), оснащений важким кулеметом M2 Browning калібру 50. За словами командира, робот неодноразово переміщувався між позиціями на запит командно-спостережного пункту та виконував ключове завдання - придушення вогню і стримування просування російських військ.

Технічне обслуговування дрона проводили раз на два дні: екіпаж перебував приблизно за 4 км від лінії зіткнення. Спершу це займало близько чотирьох годин, але після закупівлі додаткових акумуляторів - лише дві години.

"Українські військові часто витрачають на таке власні кошти", - зазначив Зінкевич.

За даними розробника, Droid TW 12.7 має робочий радіус до 24 км, може керуватися радіоканалом і використовувати елементи штучного інтелекту для автономного руху. Наприкінці року Третій армійський корпус оприлюднив відео бойової роботи цього дрона.

Крім кулеметної версії, Україна вже допустила до військового використання модифікації наземного дрона з 40-мм гранатометами Mk-19 та AGL-53.

Рота NC-13 була створена у вересні 2025 року й нині зосереджується на масштабуванні наземних безпілотних систем для оборонних і штурмових операцій. "Попит на ці системи справді високий", - каже Зінкевич, додаючи, що підрозділ змушений залучати краудфандинг для подальшої розробки.

"Сьогодні ми вважаємо, що це найвигідніша інвестиція", - підсумував командир.

Роботи на війні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, українські солдати використовують наземних роботів у боротьбі з Росією безліччю різних способів, однак серед них є один найперспективніший.

Як розповів Business Insider керівник робототехнічних систем українського батальйону "Вовки да Вінчі", Олександр Ябченко, є щонайменше вісім способів використання цих дронів - для установки мін, перенесення вантажів і транспортування поранених і загиблих, розмінування, обстрілу російських позицій, вибухів поблизу російських цілей і збору розвідданих.

