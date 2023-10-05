Зокрема, ворог атакував на Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках.

Російські війська протягом доби атакували на декількох напрямках фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зазначається, що протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Зокрема, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі східніше Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

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Водночас, як поінформували в Генштабі, на Бахмутському напрямку Сили оборони мали успіх східніше Андріївки Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Кліщіївки та Іванопілля Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Предтечине, Диліївка та Торецьк Донецької області.

"На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Авдіїївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Генштабі зазначили, що на Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районі населених пунктів Золота Нива та Водяне Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області. Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новодарівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Новодарівка, П'ятихатки Запорізької області.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога в районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіїївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Ласточкиного Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного.

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