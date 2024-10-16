У Повітряних силах зазначили, що два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ.

У ніч на 16 жовтня Росія завдала удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині, а також 136-ма ударними БпЛА.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, станом на 07.00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Крім того, внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Понад 20 БпЛА все ще знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває.

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Також у Повітряних силах зазначили, що два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ.

Війна в Україні - російські дрони

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація модернізувала ударні безпілотники типу Shahed-136. Тепер ворожі дрони-камікадзе набирають вищу висоту та мають більшу швидкість.

Сили оборони України повинні готуватися до того, що ворог випускатиме більше безпілотників типу "шахед", і їх, ймовірно, складніше буде збивати, заявив аналітик, авіаексперт Костянтин Криволап.

Всупереч усім хитрощам росіян щодо використання "шахедів", Україна вигадала інноваційну систему їхнього виявлення: по всій країні безліч мережевих мікрофонів, встановлених на стовпах, прослуховують звук двигуна Shahed, а центральна система ППО зіставляє дані мікрофонів, щоб відслідковувати маршрут кожного дрона та обчислювати його ймовірну ціль.

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