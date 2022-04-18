Росіяни планують до 24 квітня сформувати додаткові підрозділи на території Ростовської області і окупованого Криму.

Росія може вдарити авіацією по своїх цивільних об’єктах поблизу кордонів з Україною.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Не виключаються провокаційні дії та застосування противником армійської авіації у прикордонних з Україною районах Російської Федерації, зокрема завдання ударів по цивільних об’єктах", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Також росіяни планують до 24 квітня сформувати додаткові підрозділи на території Ростовської області і окупованого Криму для посилення наступальних можливостей.

"Планується їх виикористання для підтримки бойових дій основних сил у другому ешелоні, охорони адміністративних будівель та важливих об’єктів інфраструктури на захоплених територіях. За наявною інформацією, орієнтовний термін формування – до 24 квітня цього року", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія почала наступ на Донбасі, йдуть бої за Маріуполь. Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні.

Основні зусилля РФ зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території.

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