На Венеціанському кінофестивалі були показані імена дітей, яких вбила Росія в Україні.

Росія хоче, щоб світ зробив три помилки: звик до війни, змирився з війною і забув про війну, але цей задум ніколи не має здійснитися.

Про це сказав президента України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників Венеціанського кінофестивалю.

Він зазначив, що війна, яку Росія веде проти України 189 днів це драма, заснована на реальних подіях. "Втілена в життя реальними нелюдами, вбивцями, катами, терористами. Трагедія не в супроводі геніальної музики Морріконе, а бридких частівок і звуків вибухів, пострілів, сирен повітряної тривоги", - наголосив він. За його словами, Росія каже, що від війни, яка йде в Україні нібито втомились Європа та світ. "Так каже Росія. Цього хоче Росія. Цього Росія домагається. Примітивний сюжет у трьох актах, щоб світ зробив три драматичні помилки: звик до війни, змирився з війною, забув про війну. Цей задум ніколи не має втілитись у життя", - наголосив президент України.

Відео дня:

Він наголосив, що дуже важливий голос кожного із кінематографічної родини світу.

Далі були на екрані продемонстровані титри з іменами українських дітей, яких вбила Росія. Зеленський зазначив, що щоразу, коли хтось каже про втому від України, слід згадати ці титри. "Втомитися від України – означає відмахнутися від цих імен. Забути ці імена. Я впевнений, що весь цивілізований світ не зробить цього ніколи, не здасться, буде з Україною до кінця, до переможного кінця, коли правда й справедливість почують оплески", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, за даними ОП, понад 1,5 мільйона тонн нашого продовольства вже експортовано морським шляхом з трьох портів.

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