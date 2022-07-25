На переконання експерта, росіяни чітко продемонстрували свій відчай, вдаривши по Одесі.

Росія задіяла у війні проти України 85% регулярних військ. Це свідчить про усвідомлення поразки. Зараз окупанти вимагатимуть переговорів.

Таку думку висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Це свідчить про те, що вони програли війну і у них нема стратегічної перспективи. Помітьте, з якою істерикою Москва наполягає на переговорах. Лавров вчора розсував кордони "нашого рейху" до Варшави чи Лондона, а сьогодні каже про те, що необхідно терміново відновити переговори", - каже Піонтковський.

Політолог впевнений, що атака на порт Одеси, яка стала плювком в обличчя президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, також свідчить про помсту Кремля за те, що Україна не погодилася у Стамбулі на перемир'я в районі Херсону.

Експерт вважає, що в голові Путіна коїться повний безлад, адже його дії суперечать одна одній, наприклад удари по Одесі та пропозиції щодо перемовин. На його переконання, Ердоган не пробачить Путіну це "плювок в обличчя".

Раніше Піотковський заявив, що російський президент Володимир Путін не хоче програти війну в Україні, але ситуація вже почала працювати проти нього.

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