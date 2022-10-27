Відсутність теплих речей у російських окупантів призвела до зростання кількості випадків крадіжок і мародерства на окупованій Херсонщині.

Значна частина озброєння та військової техніки, яку окупанти направили на Донецький та Новопавлівський напрямки, обмежено придатна або повністю непридатна до бойового застосування.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, йдеться про зняті з тривалого зберігання танки Т-62.

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"Незадовільний стан військової техніки, що була знята зі зберігання та прибула на поповнення поточних втрат, став результатом непоодиноких випадків дезертирства та здачі в полон окупантів Силам оборони України", - інформують у Генштабі.

У повідомленні зазначається, що питання матеріального та технічного забезпечення підрозділів російських окупаційних військ, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України, залишається проблемним.

Так, за наявною інформацією, відсутність теплих речей призвела до зростання кількості випадків на тимчасово зайнятій території Херсонської області крадіжок та мародерства військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації.

Також повідомляється, що мобілізовані військові, які прибули в район виконання бойових завдань, не пройшли відповідної підготовки, не мають практичних навичок застосування основних видів озброєння. Це призводить до значних втрат противника у живій силі.

Війна в Україні

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Це відбувалося також з території Білорусі.

Більш ніж через пів року бойових дій російські військові почала втрачати захоплені території завдяки успішним контратакувальним діям українських військових. Втрати російської армії за цей час уже перевищили 69 тисяч осіб.

Відчуваючи потребу в додаткових людських ресурсах, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ, під яку мали потрапити 300 тисяч резервістів. Російська влада декларувала, що цих осіб спершу відправлять на навчання, проте фактично їх відразу без підготовки відправляли на територію України в зону бойових дій, де вони успішно ліквідовуються, а інколи навіть не доїзжають до фронту.

Окрім цього, ПВК "Вагнер" Пригожина і міноборони РФ почали шукати бажаючих для війни проти України серед в'язнів незалежно від тяжкості скоєних ними злочинів.

Окрім особового складу, Росія відчуває потребу в озброєнні. Тож вони почали розконсервовувати старі радянські танки Т-62, а також перекидати техніку з інших країн, де знаходяться їхні військові контингенти, зокрема Сирії і Вірменії.

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