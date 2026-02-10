Президент Франції закликав інших європейських лідерів відновити діалог з Росією.

Франція відновила канали обговорення з Росією на технічному рівні. Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung.

За його словами, російсько-українська війна вже перейшла в нову фазу. Лідер Франції підкреслив, що втрати обох сторін дають підстави задуматися над тим, як покласти цьому край.

Макрон вважає, що діалог Європи з Росією необхідний, щоб домогтися миру. Він вважає, що європейські країни повинні активно брати участь у мирному процесі.

"Ми хочемо делегувати ці дискусії іншим? Наше географічне положення не зміниться, подобається нам Росія чи ні, вона залишиться тут і завтра", - сказав президент Франції.

Також Макрон заявив, що США висловили готовність допомогти завершити війну. Проте він вважає, що представники Вашингтона не повинні вести переговори про дату вступу України до Європейського Союзу від імені членів блоку.

"Ні, вибачте. Це питання самоповаги", - підкреслив Макрон.

Президент Франції зазначив, що важливо структурувати відновлення діалогу між Європою і Росією, але не чинити тиск на Україну. Він поділився, що вже запропонував кільком європейським колегам відновити такі контакти.

"Для деяких було ще занадто рано відправляти своїх дипломатичних радників, як це зробили ми", - додав Макрон.

Прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков у коментарі для росЗМІ також заявив, що Москва і Париж вже відновили контакти, але поки що на технічному рівні. Він уточнив, що поки що не йдеться про відновлення діалогу між лідерами країн.

Пєсков додав, що Росії імпонують слова Макрона про те, що потрібно налагодити відносини з Москвою.

Мерц заявив про готовність ЄС до діалогу з РФ - що відомо

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз завжди готовий проводити переговори з Росією. Проте він підкреслив, що такий діалог повинен бути спрямований на те, щоб допомогти домогтися припинення війни в Україні.

За словами Мерца, переговори ЄС з Росією не повинні суперечити основному переговорному процесу. Він зазначив, що Євросоюз готовий допомогти домогтися припинення вогню.

