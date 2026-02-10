Компанія Ferrari офіційно представила назву свого першого електромобіля – Ferrari Luce. Про це повідомляє офіційний сайт відомого виробника.
Італійці вперше продемонстрували елементи інтер'єру новинки, показавши салон, спроектований спільно з креативним колективом LoveFrom, заснованим легендарним Джоні Айвом – колишнім головним директором з дизайну компанії Apple.
Внутрішній простір робить ставку на фізичні органи управління, а не на сенсорні екрани. Таким чином, у Ferrari відмовилися від домінуючого в електричних авто тренда на гігантські сенсорні дисплеї.
Представники компанії кажуть, що вони "кинули виклик уявленню про те, що електромобілі мають бути підпорядковані великим тачскринам", наголосивши на механічних кнопках, регуляторах, тумблерах і перемикачах, які є "інтуїтивними і тактильно приємними".
Загалом в інтер’єрі гармонійно поєднуються ретро-стиль і сучасні технології. Так, трьохспицеве кермо виконане в дусі 50-х років. Органи управління згруповані у два модулі за аналогією з компонуванням болідів Формули-1.
Основна інформація, призначена для водія, зосереджена на комбінації приладів – багатошаровому дисплеї, що поєднує в собі цифрові та механічні прилади.
"Інтерфейс Luce розроблений відповідно до чітких організаційних принципів. Пристрої керування та дисплеї згруповані функціонально, при цьому найбільш важливі елементи керування та зворотний зв'язок знаходяться прямо перед водієм", – говорять у Ferrari.
Панель управління є автономною шарнірною панеллю, яка "збільшує враження від водіння", поєднуючи механічне управління з цифровим сенсорним екраном. Водій та пасажир можуть повертати панель керування за допомогою рукоятки та підставки під долоню.
Центральний тунель є окремим модулем, що поєднує важіль перемикання передач, підлокітники, відділення для зберігання та пристрій керування для задньої частини салону. Задня панель керування в режимі реального часу надає пасажирам інформацію про рух та містить пристрої керування клімат-контролем позаду.
За повідомленням ЗМІ, повноцінну прем'єру зовнішнього вигляду Ferrari Luce заплановано на травень 2026 року. Вона відбудеться в Італії. Передбачається, що Luce буде чотиримісним автомобілем завдовжки близько 5 метрів.
Ferrari – інші новини
Минулого року компанія Ferrari представила новий суперкар 849 Testarossa, який отримав гібридну установку і покликаний відродити славне ім'я. Йдеться про культову модель Testarossa, яку випускали з 1984 по 1991 роки, після чого модернізували і перейменували у 512 TR і F512 M.
Також нагадаємо, що у 2024 році Ferrari представила надпотужний суперкар, який отримав назву 12Cilindri. Автомобіль оснастили високооборотним атмосферним двигуном V12. Ferrari 12Cilindri може розвивати швидкість 340 км/год.