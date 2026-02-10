На жаль, поки що не можна сказати, як саме буде зовні виглядати автомобіль.

Компанія Ferrari офіційно представила назву свого першого електромобіля – Ferrari Luce. Про це повідомляє офіційний сайт відомого виробника.

Італійці вперше продемонстрували елементи інтер'єру новинки, показавши салон, спроектований спільно з креативним колективом LoveFrom, заснованим легендарним Джоні Айвом – колишнім головним директором з дизайну компанії Apple.

Внутрішній простір робить ставку на фізичні органи управління, а не на сенсорні екрани. Таким чином, у Ferrari відмовилися від домінуючого в електричних авто тренда на гігантські сенсорні дисплеї.

Представники компанії кажуть, що вони "‎кинули виклик уявленню про те, що електромобілі мають бути підпорядковані великим тачскринам"‎, наголосивши на механічних кнопках, регуляторах, тумблерах і перемикачах, які є "‎інтуїтивними і тактильно приємними"‎.

Загалом в інтер’єрі гармонійно поєднуються ретро-стиль і сучасні технології. Так, трьохспицеве кермо виконане в дусі 50-х років. Органи управління згруповані у два модулі за аналогією з компонуванням болідів Формули-1.

Основна інформація, призначена для водія, зосереджена на комбінації приладів – багатошаровому дисплеї, що поєднує в собі цифрові та механічні прилади.

"‎Інтерфейс Luce розроблений відповідно до чітких організаційних принципів. Пристрої керування та дисплеї згруповані функціонально, при цьому найбільш важливі елементи керування та зворотний зв'язок знаходяться прямо перед водієм"‎, – говорять у Ferrari.

Панель управління є автономною шарнірною панеллю, яка "збільшує враження від водіння", поєднуючи механічне управління з цифровим сенсорним екраном. Водій та пасажир можуть повертати панель керування за допомогою рукоятки та підставки під долоню.

Центральний тунель є окремим модулем, що поєднує важіль перемикання передач, підлокітники, відділення для зберігання та пристрій керування для задньої частини салону. Задня панель керування в режимі реального часу надає пасажирам інформацію про рух та містить пристрої керування клімат-контролем позаду.

За повідомленням ЗМІ, повноцінну прем'єру зовнішнього вигляду Ferrari Luce заплановано на травень 2026 року. Вона відбудеться в Італії. Передбачається, що Luce буде чотиримісним автомобілем завдовжки близько 5 метрів.

