Бізнесмен Мазепа потрапив у смертельну ДТП: що відомо

Аварія сталася ввечері 9 лютого на Житомирщині, поліція відкрила кримінальне провадження.

Увечері 9 лютого на трасі Київ–Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mercedes-Benz S-Class, внаслідок якої загинув пішохід, повідомляє поліція Житомирщини.

За даними джерел РБК-Україна, за кермом авто перебував засновник і генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

За інформацією правоохоронців, аварія сталася близько 19:30 на 204-му кілометрі автодороги поблизу села Кам’яний Майдан Звягельського району. Попередньо встановлено, що 49-річний мешканець Києва, керуючи Mercedes-Benz у напрямку Житомира, на неосвітленій ділянці дороги здійснив наїзд на 60-річного місцевого жителя, який перетинав проїзну частину.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тяжкі травми та помер дорогою до лікарні. За результатами попереднього освідування, водій перебував у тверезому стані. Слідчі відкрили досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини події.

Сам Ігор Мазепа підтвердив факт ДТП на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що аварія сталася під час його повернення до Києва. За словами бізнесмена, він не був втомлений, не вживав заборонених речовин і не порушував правил дорожнього руху, що, як він стверджує, підтвердила медична експертиза на місці. Мазепа заявив про співпрацю зі слідством і пообіцяв оприлюднити додаткові деталі згодом.

Хто такий Ігор Мазепа

Ігор Мазепа – український бізнесмен та інвестор, засновник і співвласник інвестиційної групи Concorde Capital, створеної в середині 2000-х років. У різні роки він входив до наглядових рад державних і приватних банків.

У січні 2024 року Мазепу затримали на українсько-польському кордоні за підозрою в організації схем, які, за версією слідства, завдали державі збитків на 7 млн гривень. Йшлося про забудову територій поблизу Київської гідроелектростанції. Суд обрав йому запобіжний захід із можливістю внесення застави, і 23 січня 2024 року він вийшов із СІЗО.

Ця справа викликала широкий резонанс у бізнес-середовищі, де її називали прикладом тиску на підприємців. Після цього Мазепа став одним з ініціаторів руху на захист прав бізнесу "Маніфест 42".

Інші резонансні ДТП

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Львівщині внаслідок ДТП загинув народний депутат Орест Саламаха. Журналіст Віталій Глагола повідомив, що нардеп від "Слуги народу" потрапив в аварію в районі населеного пункту Сокільники. Він помер у лікарні.

Також стало відомо, що суд виніс вирок у справі про ДТП, в якій загинула відома українська блогерка Анна Жук. Чоловік загиблої жінки, який того дня перебував за кермом, отримав умовний термін.

