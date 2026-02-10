Інфляція в Україні продовжила сповільнення: що найбільше подорожчало в січні

Серед продуктів харчування за рік найбільше зросли ціни на яйця, м’ясо та рибу.

Інфляція на споживчому ринку в Україні в січні порівняно із груднем 2025 року становила 0,7%, у порівнянні з січнем минулого року – 7,4%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

На споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за останній місяць зросли на 0,8%. Найбільше (на 14,7%) подорожчали овочі. На 0,6-2,6% зросли ціни на продукти переробки зернових, фрукти, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, яловичину, молоко та молочні продукти, хліб, безалкогольні напої. Водночас на 7,7% подешевшали яйця, на 2,2–0,5% знизилися ціни на свинину, масло, м’ясо птиці, цукор, рис, сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,8%, зокрема, одяг – на 5,7%, взуття – на 3,5%. Ціни на транспорт зросли на 1,2%. У сфері зв’язку ціни збільшилися на 4,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 33% та мобільний зв’язок на 6,1%.

Що стосується зміни цін за рік, то найбільше серед продуктів харчування подорожчали яйця (+33%), м’ясо та м’ясопродукти (+18,5%), риба та продукти з риби (+17,6%), фрукти (+6,9%) та олія соняшникова (+15,2%). Водночас подешевшали у порівнянні з минулим січнем овочі (-23,7%) та цукор (-10,3%).

У сфері освіти послуги подорожчали на 14,3%, ресторанів і готелів – на 13,1%. Послуги зв’язку стали дорожчими на 7,1%.

Інфляція в Україні – інші новини

Інфляція на споживчому ринку в грудні 2025 року, порівняно із листопадом, становила 0,2%, а у річному вимірі, порівняно із груднем 2024 року, – 8%.

Інфляція в Україні сповільнювалася швидше за прогнози Національного банку. Проте регулятор дещо погіршив очікування від темпів зростання цін на 2026 рік, зокрема, через вплив масштабних руйнувань в енергетиці, йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

