'Хтось боїться': депутат розповів, скільки в України залишилось мобілізаційного ресурсу

В Україні не створена системна державна політика щодо підготовки та продовження мобілізації. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав Руслан Горбенко, народний депутат від "Слуги народу".
Він зауважив, що є проблема у тому, що до питання мобілізації "ми не підходили системно і протягом останніх років зробили дуже багато помилок".
"Постанова уряду щодо виїзду за кордон молодих хлопців 18-22 років. І тут давайте також відверто: а хто спілкувався з військовими? Хто почув, або хотів почути їх думку? Постанова Кабміну почала діяти з серпня 2025 року, тобто ми розуміємо, що у нас мобресурсу залишилось на півтора роки. Це ми кажемо про молодих людей, які ще не виїхали", - наголосив Горбенко.
Скільки виїхало людей
На уточнення щодо того, скільки виїхало людей, депутат зазначив, що "хтось вкидує цифри, що 200 тисяч виїхало за кордон".
"Я думаю, що приблизно 40-60 тисяч молодих людей (цієї вікової категорії) виїхало. Але у інших є час. Ті, хто для себе вирішив виїхати, у 18 років точно не буде збиратися, але ближче до настання 23 років, я думаю, відповідні рішення родин або цих хлопців будуть зроблені", - сказав він.
"Непопулярні законопроєкти"
Парламентар також зауважив, що коли представники Генерального штабу Збройних сил України, Головнокомандувач ЗСУ приходять до зали Верховної Ради "з пропозицією, вимогою, проханням підтримати непопулярні законопроєкти, тоді, в принципі, в залі можна отримати політично-вольове рішення щодо підтримки військових". Горбенко сказав:
"А коли тільки було сказано, умовно, що в стінах Верховної Ради обговорюється питання арешту майна та банківських рахунків хлопців, які пішли в СЗЧ, то до мене в Facebook полізли з погрозами: "Будемо шукати і ще подивимося, хто у кого і що арештує".
Наведення ладу в ЗСУ і "бусифікація"
Так, підкреслив він, у лавах ЗСУ потрібно наводити лад.
"І нарешті, це моє оціночне судження, це вже сталося і Верховний Главком вирішив зайнятися цим питанням. Але його треба вирішувати дуже системно. "Бусифікація" - це один із інструментів для поповнення мобресурсу", - зазначив депутат.
Говорячи про статистику, яку наводив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, Горбенко зауважив, що "дійсно, приблизно 2-3% - це "бусифікація" з порушеннями".
"Якщо знову ж таки взяти звернення до омбудсмена, то 97% в принципі не подобається те, що військові роблять по закону. Тому, скоріше, у когось немає бажання захищати Батьківщину, хтось боїться. Причину кожен може для себе знайти. Але не зроблена системна державна політика щодо підготовки і продовження мобілізації. І єдиного прохання-наказу до пана Федорова від президента Зеленського, відверто кажучи, чи буде достатньо?", - сказав він.
Мобілізація в Україні - порушення ТЦК
Як повідомляв УНІАН, раніше Лубінець заявив, що за три роки у понад 300 разів зросла кількість скарг щодо порушень з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Так, у 2022 році до Офісу омбудсмана надійшло 18 звернень від українців щодо порушень з боку ТЦК та СП. У 2023 році було зафіксовано 514 звернень, у 2024-му - 3 тисячі 312, а у 2025 році - 6 тис. 127.