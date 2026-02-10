'Хтось боїться': депутат розповів, скільки в України залишилось мобілізаційного ресурсу

Горбенко зауважив, що "бусифікація" - це один з інструментів для поповнення мобілізаційного ресурсу.

В Україні не створена системна державна політика щодо підготовки та продовження мобілізації. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав Руслан Горбенко, народний депутат від "Слуги народу".

Він зауважив, що є проблема у тому, що до питання мобілізації "ми не підходили системно і протягом останніх років зробили дуже багато помилок".

"Постанова уряду щодо виїзду за кордон молодих хлопців 18-22 років. І тут давайте також відверто: а хто спілкувався з військовими? Хто почув, або хотів почути їх думку? Постанова Кабміну почала діяти з серпня 2025 року, тобто ми розуміємо, що у нас мобресурсу залишилось на півтора роки. Це ми кажемо про молодих людей, які ще не виїхали", - наголосив Горбенко.

Відео дня

Скільки виїхало людей

На уточнення щодо того, скільки виїхало людей, депутат зазначив, що "хтось вкидує цифри, що 200 тисяч виїхало за кордон".

"Я думаю, що приблизно 40-60 тисяч молодих людей (цієї вікової категорії) виїхало. Але у інших є час. Ті, хто для себе вирішив виїхати, у 18 років точно не буде збиратися, але ближче до настання 23 років, я думаю, відповідні рішення родин або цих хлопців будуть зроблені", - сказав він.

"Непопулярні законопроєкти"

Парламентар також зауважив, що коли представники Генерального штабу Збройних сил України, Головнокомандувач ЗСУ приходять до зали Верховної Ради "з пропозицією, вимогою, проханням підтримати непопулярні законопроєкти, тоді, в принципі, в залі можна отримати політично-вольове рішення щодо підтримки військових". Горбенко сказав:

"А коли тільки було сказано, умовно, що в стінах Верховної Ради обговорюється питання арешту майна та банківських рахунків хлопців, які пішли в СЗЧ, то до мене в Facebook полізли з погрозами: "Будемо шукати і ще подивимося, хто у кого і що арештує".

Наведення ладу в ЗСУ і "бусифікація"

Так, підкреслив він, у лавах ЗСУ потрібно наводити лад.

"І нарешті, це моє оціночне судження, це вже сталося і Верховний Главком вирішив зайнятися цим питанням. Але його треба вирішувати дуже системно. "Бусифікація" - це один із інструментів для поповнення мобресурсу", - зазначив депутат.

Говорячи про статистику, яку наводив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, Горбенко зауважив, що "дійсно, приблизно 2-3% - це "бусифікація" з порушеннями".

"Якщо знову ж таки взяти звернення до омбудсмена, то 97% в принципі не подобається те, що військові роблять по закону. Тому, скоріше, у когось немає бажання захищати Батьківщину, хтось боїться. Причину кожен може для себе знайти. Але не зроблена системна державна політика щодо підготовки і продовження мобілізації. І єдиного прохання-наказу до пана Федорова від президента Зеленського, відверто кажучи, чи буде достатньо?", - сказав він.

Мобілізація в Україні - порушення ТЦК

Як повідомляв УНІАН, раніше Лубінець заявив, що за три роки у понад 300 разів зросла кількість скарг щодо порушень з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Так, у 2022 році до Офісу омбудсмана надійшло 18 звернень від українців щодо порушень з боку ТЦК та СП. У 2023 році було зафіксовано 514 звернень, у 2024-му - 3 тисячі 312, а у 2025 році - 6 тис. 127.

Вас також можуть зацікавити новини: