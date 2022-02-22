В понеділок, 21 лютого, Путін визнав "ЛДНР".

"ЛДНР" будуть визнані Росією у межах Донецької та Луганської областей.

Про це РИА Новости повідомив глава думського комітету з СНД Калашніков.

Ще у понеділок, 21 лютого, заступник голови комітету Ради Федерації РФ у міжнародних справах Андрій Клімов заявляв, що Росія визнає "республіки" в "кордонах, які зараз фактично встановлені".

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Ввечері у понеділок Путін визнав "ЛДНР" й підписав зі своїми маріонетками, ватажками збройних формувань "республік" Пушиліним та Пасічником договори про дружбу, наказавши російським військам розгорнути, як стверджує Москва, "миротворчу операцію".

Низка країн світу засудили дії російського керівництва, назвавши таке рішення глави Кремля порушенням суверенітету й територіальної цілісності України, а президент Володимир Зеленський підтвердив, що цим РФ фактично оголосила про вихід з "Мінських угод".

США негайно запровадили санкції проти торгівлі з "ЛДНР" і готують розширений пакет обмежень проти РФ. Крім того, Британія планує 22 лютого оголосити про запровадження санкцій проти Росії.

Американський президент Джо Байден назвав визнання Путіним "ЛДНР" загрозою для нацбезпеки Сполучених Штатів.

Наразі РФ зосередила біля кордону України майже 200 тисяч солдатів РФ, які, як побоюється Захід, Кремль може залучити до повномасштабної атаки.

Проте Київ вважає імовірнішим провокації з боку російських окупантів на Донбасі, які, у разі успішного проведення, можуть дати росіянам привід вторгнутися на підконтрольну Україні територію.

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