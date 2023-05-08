РФ продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор Білорусі.

Російська Федерація розглядає можливість налагодження виробництва безпілотних літальних апаратів типу Shahed у Білорусі.

Як повідомляє Центр національного спротиву, за інформацією від білоруського підпілля, "Гомельський радіозавод" вже відвідала робоча група іранських інженерів. Організовували візит російська ФСБ та білоруська КГБ.

Під час поїздки обговорювалась можливість системного налагодження виробництва дронів-камікадзе. Як відомо, на базі цього заводу вже проводилась доукомплектація дронів.

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"Відповідний розвиток подій вказує на те, що Росія продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор Білорусі. Розгортання повноцінного виробництва іранський БПЛА в Білорусі допоможе Росії розв’язати логістичні проблеми з транспортування дронів з Ірану", - зазначили у ЦНС.

Війна в Україні - іранські дрони

Росія регулярно використовує іранські дрони для атаки по цивільній інфраструктурі і мирним мешканцям України.

Нещодавно РФ використала новий маршрут БПЛА для атаки по Одесі. За словами Гуменюк, дрони типу Shahed-131/136 були випущені, зокрема, по Одещині з напрямку Азовського моря з використання особливостей ландшафту.

У ніч на 8 травня російські окупанти атакували Київську область ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Їх було 35 штук.

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