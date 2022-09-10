Зараз росіяни намагаються кинути всі сили, щоб зупинити контрнаступальні дії Збройних сил України.

Російська Федерація наразі не має резервів для відновлення наступу на Київ з території Білорусі.

Про це заявив ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман в ефірі телеканалу "Еспресо".

"​​Щодо повернення під Київ, то зараз немає індикацій, що це можливо, тому що на території Білорусі взагалі немає великого угруповання саме російської армії, без цього наступати звідти фактично неможливо. Білоруська армія у наступальному плані практично небоєздатна, вона могла б бути теоретично допоміжним ешелоном при російському угрупованні вторгнення. Теоретично вони можуть розпочати перекидання сил у Білорусь і формувати там ударні угруповання, але знову ж таки, звідки взяти достатньо особового складу, якщо у них зараз проблема навіть із тим, що вони вже захопили", - пояснив Гендельман.

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За словами експерта, зараз російські окупанти намагаються кинути всі сили, щоб зупинити контрнаступальні дії Збройних сил України

"Все впирається в ресурс, у них зараз такий великий і розтягнутий фронт, у них не так багато ресурсів, щоб створювати якісь ударні "кулаки", проводити якісь великі наступи. Зараз ми бачимо, що найближче їхнє завдання – зривати українські наступи. Потім, можливо, якщо це буде більш-менш задовільно зроблено, тоді, вони почнуть думати про своє просування і, можливо, буде введений в бій і 3-й корпус", - зазначив він.

Гендельман додав, що створення нових резервів займе багато часу.

"Свого часу наказ був, щоб кожен із чотирьох військових округів Росії створив на своїй території такий корпус. Поки що створено лише один і то не зовсім повного складу. Подивимося. Такими темпами у них займе це дуже багато часу – створити додаткові резерви достатнього розміру, щоб могло йтися про якісь великі наступи", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війна в Україні триватиме й наступного року, а росіян знову може зацікавити Київ.

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